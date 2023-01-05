Канчельскис: у «Зенита» нет и не будет конкурентов в РПЛ. Можно поздравлять с чемпионством
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис выразил уверенность, что санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз подряд одержит победу в Российской Премьер-Лиге.
«Зенит» – чемпион пятый раз подряд? Это ещё до чемпионата было понятно. Нет конкурентов. И не будет. Те футболисты, которые есть у «Зенита», на голову выше всех в России. Даже русский костяк — все они хорошего уровня. Поэтому просто нет конкуренции. Можете смело поздравить «Зенит» с чемпионством», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».
«Зенит» становился чемпионом России четыре раза подряд, с 2019 по 2022 год. В текущем сезоне РПЛ петербургская команда также занимает первую строчку в таблице после 17 сыгранных матчей, опережая ближайших преследователей на шесть очков.
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