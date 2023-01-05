Канчельскис: Россия всё купила на ЧМ-2018. Нас за уши тянули. Реальный уровень был на Евро

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис рассказал об отношении к экс главному тренеру национальной команды России Станиславу Черчесову и результатам сборной на чемпионате мира 2018 года и Евро-2020.
«К Черчесову у меня нормальное отношение. Просто считаю, что он не должен был тренировать в сборной. В моём понимании. Потому что вратарь — это тренер конкретно вратарей. Я так говорил и говорю сейчас. В клубах он неплохо работает, может, это для него, но сборная — нет. Моё мнение: тренером тогда должен был стать Бердыев. Вот и всё.
Черчесова стоило поддержать после выхода в четвертьфинал (на чемпионате мира 2018 года. — Прим. «Чемпионата»)? За что поддержать? За то, что купили всё на чемпионате мира? Все игры купили. Вы что, не знаете об этом?
Мы играли домашний чемпионат мира. То же самое, как Корея и Япония, когда убивали итальянцев, вынесли их вообще. Так что заканчивайте. Результат работы Черчесова был на чемпионате Европы. Это самый главный показатель. С горем пополам выиграли у финнов, а если бы им попали, то вообще беда.
На чемпионате мира нас за уши тянули. Плюс с кем мы там играли? С Уругваем, который нас вынес. С испанцами, которые непонятно играли. Это очень странная игра была. Поверьте, со временем эта пена выйдет наружу», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».
Сборная России под руководством Черчесова провела два крупных турнира. На чемпионате мира 2018 года команда дошла до четвертьфинала, добившись лучшего результата на мундиалях в истории. На чемпионате Европы 2020 года Россия заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 5 января 2023
-
12:07
-
12:00
-
11:59
-
11:57
-
11:49
-
11:39
-
11:29
-
11:20
-
11:10
-
11:09
-
11:00
-
11:00
-
10:48
-
10:32
-
10:32
-
10:19
-
10:04
-
10:00
-
09:52
-
09:38
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:08
-
08:40
-
08:18
-
08:10
-
08:02
-
07:15
-
07:00
-
06:20
-
06:15
-
06:09
-
06:00