Канчельскис: Россия всё купила на ЧМ-2018. Нас за уши тянули. Реальный уровень был на Евро

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис рассказал об отношении к экс главному тренеру национальной команды России Станиславу Черчесову и результатам сборной на чемпионате мира 2018 года и Евро-2020.

«К Черчесову у меня нормальное отношение. Просто считаю, что он не должен был тренировать в сборной. В моём понимании. Потому что вратарь — это тренер конкретно вратарей. Я так говорил и говорю сейчас. В клубах он неплохо работает, может, это для него, но сборная — нет. Моё мнение: тренером тогда должен был стать Бердыев. Вот и всё.

Черчесова стоило поддержать после выхода в четвертьфинал (на чемпионате мира 2018 года. — Прим. «Чемпионата»)? За что поддержать? За то, что купили всё на чемпионате мира? Все игры купили. Вы что, не знаете об этом?

Мы играли домашний чемпионат мира. То же самое, как Корея и Япония, когда убивали итальянцев, вынесли их вообще. Так что заканчивайте. Результат работы Черчесова был на чемпионате Европы. Это самый главный показатель. С горем пополам выиграли у финнов, а если бы им попали, то вообще беда.



На чемпионате мира нас за уши тянули. Плюс с кем мы там играли? С Уругваем, который нас вынес. С испанцами, которые непонятно играли. Это очень странная игра была. Поверьте, со временем эта пена выйдет наружу», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Сборная России под руководством Черчесова провела два крупных турнира. На чемпионате мира 2018 года команда дошла до четвертьфинала, добившись лучшего результата на мундиалях в истории. На чемпионате Европы 2020 года Россия заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.