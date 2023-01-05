«Арис» сыграл вничью с «Кармиотиссой». Кокорин провёл на поле весь матч
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Сегодня, 5 января, состоялся матч в рамках 17-го тура чемпионата Кипра между «Арисом» и «Кармиотиссой». Российский нападающий Александр Кокорин вышел в стартовом составе «Ариса» и провёл на поле всю встречу. Противостояние завершилось со счётом 0:0.
Кокорин получил жёлтую карточку на 46-й минуте встречи. В конце второго тайма Кокорин со штрафного удара пробил, однако мяч попал в боковую часть сетки. На 58-й минуте Кокорин заработал пенальти, однако после просмотра видеоповтора его отменил арбитр.
Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года, когда он перешёл из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. В текущем сезоне 31-летний российский форвард отметился пятью голами и двумя голевыми передачами в 12 сыгранных матчах чемпионата Кипра.
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