Криштиану Роналду попросил «Аль-Наср» подписать своего бывшего одноклубника

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет, чтобы клуб подписал защитника «Порту» Пепе, сообщает Marca.

По данным источника, Роналду хочет, чтобы в клубе находился один из его друзей. Португальский форвард обсуждал кандидатуру Пепе с руководством «Аль-Насра» ещё во время первых переговоров. Теперь, саудовский клуб сделал Пепе одной из своих трансферных целей.

Отметим, Роналду и Пепе вместе выступали в «Реале» и национальной команде Португалии.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форвард с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. До этого Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым расторг контрактное соглашение в ноябре.