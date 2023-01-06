Криштиану Роналду попросил «Аль-Наср» подписать своего бывшего одноклубника
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет, чтобы клуб подписал защитника «Порту» Пепе, сообщает Marca.
По данным источника, Роналду хочет, чтобы в клубе находился один из его друзей. Португальский форвард обсуждал кандидатуру Пепе с руководством «Аль-Насра» ещё во время первых переговоров. Теперь, саудовский клуб сделал Пепе одной из своих трансферных целей.
Отметим, Роналду и Пепе вместе выступали в «Реале» и национальной команде Португалии.
Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форвард с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. До этого Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым расторг контрактное соглашение в ноябре.
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