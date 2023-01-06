Экс-футболист ЦСКА Шуков рассказал, как мог стать помощником Слуцкого в «Витессе»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Витесса» Дмитрий Шуков высказался о возможной работе в клубе из Нидерландов.



«Почему в итоге вернулся на родину? И не собирался сначала. Просто узнал, что тогда Виктор Борисович Развеев стал президентом «Крыльев Советов», а я на тот момент закончил учиться на лицензию «B» в Нидерландах. Представился шанс вернуться сюда поработать, глупо им было не воспользоваться. Всё же в Нидерландах было неясно, чего ждать, конкретики не было. Поэтому я приехал, переговорил с Развеевым, он дал добро. После этого всё и закрутилось.



Тарханов сразу поверил в меня, провёл с ним год. Мне были ясны его принципы, всё же мы ещё в ЦСКА работали, когда я был футболистом. Здесь же уже приходилось воплощать его идеи на тренерском поприще. Потом поработал в школе. В целом, если оценивать свою работу за эти годы, то всё было волнами. Где‑то хорошо, а местами не очень. Разные периоды были у меня.



Так и не было с тех пор возможностей вернуться поработать в Нидерландах? Не сказать, что была прямо возможность. Но некоторые люди несколько лет назад просили меня, чтобы я помогал Слуцкому, когда тот принимал «Витесс». Тем не менее он тогда выбрал братьев Березуцких. Не скажу, что выбор стоял между ними и мной, однако точно знаю, что мою фамилию Слуцкому озвучивали.



А так, уже давно сам не был в Нидерландах. С женой развелись, а дети остались там. Сейчас они уже взрослые», – приводит слова Шукова «Матч ТВ».