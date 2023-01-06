Бывший менеджер «Ромы» и «Зенита» дал совет клубам РПЛ по работе с Fan ID

Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» и экс-директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита» Александр Сапега предложил российским клубам варианты работы с болельщиками в условиях внедрения Fan ID.

«Если фанаты не идут ко мне, значит, я иду к фанатам. Расскажу на примере «Зенита»: я бы подумал о том, чтобы в разных частях Санкт-Петербурга организовать фан-зоны для просмотра матчей. Нельзя думать только о негативе. Да, время не самое идеальное. Но нельзя думать, что будет только хуже. Нужно думать о том, как развиваться в любых ситуациях. Не все двери закрыты», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате»: