Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торино» сыграл вничью с «Салернитаной». Миранчук вышел на поле на 63-й минуте

«Торино» сыграл вничью с «Салернитаной». Миранчук вышел на поле на 63-й минуте
Комментарии

Сегодня, 8 января, «Салернитана» принимала «Торино» на стадионе «Ареки» (Салерно). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Стартовый свисток был дан в 14:30 мск. Игра завершилась со счётом 1:1.

На 36-й минуте игрок «Торино» Арнальдо Антонио Санабрия вывел команду вперёд после передачи Валентино Лацаро. На 49-й минуте хозяева сравняли счёт: отличился Тонни де Вильена. На 63-й минуте на поле вышел россиянин Алексей Миранчук. Игрок не сумел отметиться результативными действиями.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Салернитана» набрала 18 очков после 17 туров, сравнявшись с «Лечче», «Монцей» и «Эмполи». «Торино» располагается на десятой строчке в таблице, набрав 23 очка после 17 игр.

Италия - Серия А. 17-й тур
08 января 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
1 : 1
Торино
Турин
0:1 Санабрия – 36'   1:1 де Вильена – 49'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023