«Торино» сыграл вничью с «Салернитаной». Миранчук вышел на поле на 63-й минуте
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Сегодня, 8 января, «Салернитана» принимала «Торино» на стадионе «Ареки» (Салерно). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Стартовый свисток был дан в 14:30 мск. Игра завершилась со счётом 1:1.
На 36-й минуте игрок «Торино» Арнальдо Антонио Санабрия вывел команду вперёд после передачи Валентино Лацаро. На 49-й минуте хозяева сравняли счёт: отличился Тонни де Вильена. На 63-й минуте на поле вышел россиянин Алексей Миранчук. Игрок не сумел отметиться результативными действиями.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Салернитана» набрала 18 очков после 17 туров, сравнявшись с «Лечче», «Монцей» и «Эмполи». «Торино» располагается на десятой строчке в таблице, набрав 23 очка после 17 игр.
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