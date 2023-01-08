Аршавин рассказал, почему в основе «Зенита» мало футболистов из молодёжной команды

Бывший футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, почему к игре за основной состав «Зенита» привлекается мало футболистов из молодёжной команды.



«Почему молодые футболисты академии не играют в основе «Зенита»? Главная причина в том, что никто не хочет ждать: ни сами игроки, ни тренеры главной команды. Есть ли в клубе молодёжь, способная заиграть в основе? Да», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».



Команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв, возглавляя турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 42 балла и опережают московский «Спартак» на шесть очков.



Матчи РПЛ возобновятся в начале марта. «Зенит» в игре 18-го тура примет «Пари Нижний Новгород».

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