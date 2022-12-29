Андрей Аршавин рассказал о мододом поколении «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от молодёжи клуба из Санкт-Петербурга.



«Когда я играл в «Зените‑2», Виталий Мутко говорил, приходя на матчи: «Задачи занять первое место нет, но побеждать обязаны в каждой игре». У нас примерно так же. Ясно, что цель — подготовка воспитанников для взрослого футбола. Но когда в прошлом году «Зенит‑2» проигрывал 0:6, 2:6 и 3:6, на результат обращали внимание абсолютно все. Слали сообщения, звонили. К командам других возрастов это тоже относится, особенно если проиграть «Спартаку». Так что совсем не обращать внимания на результаты не получится, это часть становления футболистов.



Что касается нынешних успехов в юношеских турнирах, это заслуга тех, кто работал в академии до меня. Набирал игроков, тренировал их. Два года назад мы выиграли вообще все соревнования, в которых участвовали. Нынешние победы — продолжение предыдущих, стараемся это поддерживать. Особо отметил бы наш 2004/2005 год рождения. Очень сильный», – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».