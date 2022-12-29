Андрей Аршавин рассказал о мододом поколении «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от молодёжи клуба из Санкт-Петербурга.
«Когда я играл в «Зените‑2», Виталий Мутко говорил, приходя на матчи: «Задачи занять первое место нет, но побеждать обязаны в каждой игре». У нас примерно так же. Ясно, что цель — подготовка воспитанников для взрослого футбола. Но когда в прошлом году «Зенит‑2» проигрывал 0:6, 2:6 и 3:6, на результат обращали внимание абсолютно все. Слали сообщения, звонили. К командам других возрастов это тоже относится, особенно если проиграть «Спартаку». Так что совсем не обращать внимания на результаты не получится, это часть становления футболистов.
Что касается нынешних успехов в юношеских турнирах, это заслуга тех, кто работал в академии до меня. Набирал игроков, тренировал их. Два года назад мы выиграли вообще все соревнования, в которых участвовали. Нынешние победы — продолжение предыдущих, стараемся это поддерживать. Особо отметил бы наш 2004/2005 год рождения. Очень сильный», – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
- 29 декабря 2022
-
08:01
-
07:47
-
07:31
-
06:57
-
06:35
-
06:17
-
05:48
-
05:18
-
04:53
-
04:51
-
04:38
-
04:10
-
03:58
-
03:57
-
03:56
-
03:54
-
03:42
-
03:28
-
03:08
-
02:52
-
02:31
-
02:12
-
01:50
-
01:37
-
01:20
-
01:06
-
00:59
-
00:49
-
00:49
-
00:39
-
00:23
-
00:19
-
00:07
- 28 декабря 2022
-
23:50
-
23:20