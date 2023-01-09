«Барселона» обыграла «Атлетико» и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги

Сегодня, 9 января, завершился центральный матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» играл с «Барселоной». Команды встретились на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом тайме подопечные Хави смогли завладеть преимуществом, в то время как хозяева играли своей классической оборонительной схемой в пять защитников. Подходы «Барселоны» к воротам соперника реализовались в виде гола к 22-й минуте, когда вингер Усман Дембеле прокинул мяч мимо голкипера Яна Облака, ассистировал французу хавбек Гави.
Гол Дембеле
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После пропущенного гола команда Диего Симеоне перестроилась и, несмотря на преимущественное владение мячом «Барселоной», смогла часто угрожать воротам Марка-Андре тер Штегена. В концовке встречи игра стала более грубой и по одному футболисту обеих команд покинули поле: у «Атлетико» был удалён Стефан Савич, а у «Барселоны» – Ферран Торрес. Сине-гранатовые сохранили свои ворота на замке до финального свистка и увезли из Мадрида победу — 1:0.
По итогам 16-го тура Барселона набрала 41 очко и стала лидером испанского чемпионата, обойдя в турнирной таблице «Реал» (38).
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