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Карло Анчелотти признан лучшим клубным тренером в 2022 году по версии IFFHS

Карло Анчелотти признан лучшим клубным тренером в 2022 году по версии IFFHS
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти лучшим тренером на клубном уровне в 2022 году.

Под руководством Анчелотти в 2022-м «Реал» победил в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Итальянец уже в третий раз в своей карьере удостоился звания лучшего тренера года. Второе место в голосовании занял наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Замыкает тройку лидеров Валид Реграги (сборная Марокко и «Видад») — на клубном уровне он выиграл чемпионат Марокко и Лигу чемпионов КАФ.

Десятка лучших клубных тренеров минувшего года по версии IFFHS выглядит следующим образом:

  1. Карло Анчелотти («Реал»);
  2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
  3. Валид Реграги («Видад»);
  4. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
  5. Жозе Моуринью («Рома»);
  6. Оливер Глоснер («Айнтрахт);
  7. Унаи Эмери (»Вильярреал"/«Астон Вилла»);
  8. Доривал Джуниор («Фалменго»);
  9. Абель Феррейра («Палмейрас»);
  10. Уго Ибарра («Бока Хуниорс»).
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