Карло Анчелотти признан лучшим клубным тренером в 2022 году по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти лучшим тренером на клубном уровне в 2022 году.

Под руководством Анчелотти в 2022-м «Реал» победил в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Итальянец уже в третий раз в своей карьере удостоился звания лучшего тренера года. Второе место в голосовании занял наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Замыкает тройку лидеров Валид Реграги (сборная Марокко и «Видад») — на клубном уровне он выиграл чемпионат Марокко и Лигу чемпионов КАФ.

Десятка лучших клубных тренеров минувшего года по версии IFFHS выглядит следующим образом:

Карло Анчелотти («Реал»); Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»); Валид Реграги («Видад»); Юрген Клопп («Ливерпуль»); Жозе Моуринью («Рома»); Оливер Глоснер («Айнтрахт); Унаи Эмери (»Вильярреал"/«Астон Вилла»); Доривал Джуниор («Фалменго»); Абель Феррейра («Палмейрас»); Уго Ибарра («Бока Хуниорс»).