Карло Анчелотти признан лучшим клубным тренером в 2022 году по версии IFFHS
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти лучшим тренером на клубном уровне в 2022 году.
Под руководством Анчелотти в 2022-м «Реал» победил в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Итальянец уже в третий раз в своей карьере удостоился звания лучшего тренера года. Второе место в голосовании занял наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Замыкает тройку лидеров Валид Реграги (сборная Марокко и «Видад») — на клубном уровне он выиграл чемпионат Марокко и Лигу чемпионов КАФ.
Десятка лучших клубных тренеров минувшего года по версии IFFHS выглядит следующим образом:
- Карло Анчелотти («Реал»);
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
- Валид Реграги («Видад»);
- Юрген Клопп («Ливерпуль»);
- Жозе Моуринью («Рома»);
- Оливер Глоснер («Айнтрахт);
- Унаи Эмери (»Вильярреал"/«Астон Вилла»);
- Доривал Джуниор («Фалменго»);
- Абель Феррейра («Палмейрас»);
- Уго Ибарра («Бока Хуниорс»).
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