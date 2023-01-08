Лионель Скалони признан лучшим тренером сборных в 2022 году по версии IFFHS
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала наставника Аргентины Лионеля Скалони лучшим тренером сборных в 2022 году.
Южноамериканская команда сумела завоевать Кубок мира, обыграв в драматичном финале Францию (3:3, 4:2 пен.). В тройку лучших также попали наставник «трёхцветных» Дидье Дешам и Валид Реграги, который на мировом первенстве добился с Марокко исторического достижения – впервые вывел африканскую сборную в полуфинал турнира.
Десятка лучших тренеров минувшего года по версии IFFHS выглядит следующим образом:
- Лионель Скалони (Аргентина).
- Дидье Дешам (Франция).
- Валид Реграги (Марокко).
- Златко Далич (Хорватия).
- Хадзимэ Мориясу (Япония).
- Луи ван Гал (Нидерланды).
- Грегг Берхалтер (США).
- Эрве Ренар (Саудовская Аравия).
- Тите (Бразилия).
- Паулу Бенту (Южная Корея).
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