Лионель Скалони признан лучшим тренером сборных в 2022 году по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала наставника Аргентины Лионеля Скалони лучшим тренером сборных в 2022 году.

Южноамериканская команда сумела завоевать Кубок мира, обыграв в драматичном финале Францию (3:3, 4:2 пен.). В тройку лучших также попали наставник «трёхцветных» Дидье Дешам и Валид Реграги, который на мировом первенстве добился с Марокко исторического достижения – впервые вывел африканскую сборную в полуфинал турнира.

Десятка лучших тренеров минувшего года по версии IFFHS выглядит следующим образом:

Лионель Скалони (Аргентина). Дидье Дешам (Франция). Валид Реграги (Марокко). Златко Далич (Хорватия). Хадзимэ Мориясу (Япония). Луи ван Гал (Нидерланды). Грегг Берхалтер (США). Эрве Ренар (Саудовская Аравия). Тите (Бразилия). Паулу Бенту (Южная Корея).

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