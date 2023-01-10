Мбаппе — Льорису: спасибо за всё, капитан

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о решении французского голкипера Уго Льориса завершить международную карьеру.



«Спасибо за всё, капитан», — написал Мбаппе на своей странице в социальных сетях.



Напомним, в составе Франции Льорис провёл 145 матчей, что является рекордом сборной. В качестве капитана голкипер выводил свою команду на поле в 121 матче, что также является уникальным достижением. Вместе со сборной Франции Льорис стал победителем чемпионата мира, который прошёл в России в 2018 году, и Лиги наций УЕФА в 2021 году.



На чемпионате мира — 2022 в Катаре Льорис со сборной Франции дошёл до финала, в котором французская команда уступила сборной Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).

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