Варан — Льорису: для меня было честью защищать цвета Франции вместе с тобой

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан высказался о решении французского голкипера Уго Льориса завершить международную карьеру.



«Наш капитан! Я поздравляю тебя с такой международной карьерой. Для меня было честью защищать цвета нашей страны вместе с тобой. Теперь ты настоящая легенда французского футбола», — написал Варан на своей странице в социальных сетях.

В составе Франции Льорис провёл 145 матчей, что является рекордом сборной. В качестве капитана голкипер выводил свою команду на поле в 121 матче, что также является уникальным достижением. Вместе со сборной Франции Льорис стал победителем чемпионата мира в 2018 году, Лиги наций в 2021 году, а также вице-чемпионом мира в 2022 году.