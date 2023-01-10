Варан — Льорису: для меня было честью защищать цвета Франции вместе с тобой
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан высказался о решении французского голкипера Уго Льориса завершить международную карьеру.
«Наш капитан! Я поздравляю тебя с такой международной карьерой. Для меня было честью защищать цвета нашей страны вместе с тобой. Теперь ты настоящая легенда французского футбола», — написал Варан на своей странице в социальных сетях.
В составе Франции Льорис провёл 145 матчей, что является рекордом сборной. В качестве капитана голкипер выводил свою команду на поле в 121 матче, что также является уникальным достижением. Вместе со сборной Франции Льорис стал победителем чемпионата мира в 2018 году, Лиги наций в 2021 году, а также вице-чемпионом мира в 2022 году.
Новость по темеУго Льорис завершил карьеру в сборной Франции
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