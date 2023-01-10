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«Саутгемптон» близок к подписанию полузащитника «Расинга» Карлоса Алькараса

«Саутгемптон» близок к подписанию полузащитника «Расинга» Карлоса Алькараса
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«Саутгемптон» намерен подписать полузащитника «Расинга» из Авельянеды Карлоса Алькараса, сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

«Святые» готовы предложить за 20-летнего футболиста € 14 млн, ожидается, что аргентинский клуб получит 15% от суммы следующего трансфера игрока. Алькарас пройдёт медицинское обследование на этой неделе.

В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины игрок провёл за «Расинг» 33 матча, забил семь голов и стал автором одной результативной передачи. В шести играх Южноамериканского кубка хавбек один раз поразил ворота соперника и один раз ассистировал партнёру.

Ранее в «Саутгемптон» из загребского «Динамо» перешёл полузащитник сборной Хорватии Мислав Оршич.

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