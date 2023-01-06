«Саутгемптон» объявил о переходе полузащитника сборной Хорватии Мислава Оршича

Английский «Саутгемптон» приобрёл игрока загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мислава Оршича.

«Мы рады подтвердить переход востребованного атакующего полузащитника Мислава Оршича. Он станет первым приобретением в январское трансферное окно, контракт рассчитан на два с половиной года», — гласит заявление пресс-службы клуба.

Цвета загребского «Динамо» Оршич защищает с 2018 года. За эту команду он провёл 118 матчей и забил 49 голов. В главную сборную Хорватии игрок впервые был вызван в 2019 году. За «шашечных» хавбек провёл 22 игры и стал автором двух забитых мячей.

На чемпионате мира в Катаре Оршич сыграл шесть матчей за национальную команду, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его гол в ворота Марокко в матче за третье место стал победным.

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