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Восстановление Нойера может потребовать больше времени, чем изначально предполагалось

Восстановление Нойера может потребовать больше времени, чем изначально предполагалось
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Голкиперу мюнхенской «Баварии» Мануэлю Нойеру, который получил травму после чемпионата мира в Катаре, катаясь на лыжах, может потребоваться больше времени на восстановление, чем предполагалось изначально, сообщает «твиттер» Bayern & Germany.

Напомним, основной вратарь сборной Германии во время отдыха после чемпионата мира в Катаре получил повреждение, которое исключало его возвращение в строй до конца текущего сезона. «Бавария» изначально сообщила, что у Нойера перелом костей правой голени.

Однако, по информации источника, на самом деле у футболиста другой диагноз – перелом большеберцовой и малоберцовой костей. Лечение при такой травме займёт больше времени, чем предполагалось изначально.

В текущем сезоне 36-летний Нойер провёл 16 матчей за мюнхенскую «Баварию», в которых пропустил 14 голов и семь раз сыграл «на ноль».

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