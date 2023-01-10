Восстановление Нойера может потребовать больше времени, чем изначально предполагалось

Голкиперу мюнхенской «Баварии» Мануэлю Нойеру, который получил травму после чемпионата мира в Катаре, катаясь на лыжах, может потребоваться больше времени на восстановление, чем предполагалось изначально, сообщает «твиттер» Bayern & Germany.



Напомним, основной вратарь сборной Германии во время отдыха после чемпионата мира в Катаре получил повреждение, которое исключало его возвращение в строй до конца текущего сезона. «Бавария» изначально сообщила, что у Нойера перелом костей правой голени.



Однако, по информации источника, на самом деле у футболиста другой диагноз – перелом большеберцовой и малоберцовой костей. Лечение при такой травме займёт больше времени, чем предполагалось изначально.



В текущем сезоне 36-летний Нойер провёл 16 матчей за мюнхенскую «Баварию», в которых пропустил 14 голов и семь раз сыграл «на ноль».

Нойер спел хорватскую националистическую песню: