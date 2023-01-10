Будущий новичок «Зенита» Роберт Ренан попрощался с «Коринтиансом»

Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан в соцсетях попрощался со своей родной командой. В скором времени футболист перейдёт в «Зенит».
«Тяжёлый момент. Я строил свою жизнь в этом клубе, здесь вырос и получил возможность осуществить детскую мечту. Я сразу понял, что не каждый достоин защищать цвета этой футболки. Жаль, что всё закончилось так быстро, но за такой срок я осознал величие клуба и его болельщиков. Спасибо всем за эти годы.
В моей жизни время для нового испытания, но я навсегда оставлю в сердце привязанность и уважение тысяч болельщиков, которые поддерживали меня в важный момент моей карьеры. Спасибо за всё, «Коринтианс». До скорой встречи», — написал Ренан.
Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос должны перейти в «Зенит» в рамках обмена на Юри Алберто.
- 10 января 2023
-
20:02
-
20:00
-
19:46
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:24
-
19:18
-
19:17
-
19:07
-
19:00
-
18:48
-
18:37
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
18:04
-
18:02
-
18:01
-
18:01
-
17:52
-
17:40
-
17:30
-
17:26
-
17:15
-
17:15
-
17:11
-
17:00
-
16:56
-
16:50
-
16:49
-
16:44
-
16:30
-
16:30
-
16:28