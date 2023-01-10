Будущий новичок «Зенита» Роберт Ренан попрощался с «Коринтиансом»

Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан в соцсетях попрощался со своей родной командой. В скором времени футболист перейдёт в «Зенит».

«Тяжёлый момент. Я строил свою жизнь в этом клубе, здесь вырос и получил возможность осуществить детскую мечту. Я сразу понял, что не каждый достоин защищать цвета этой футболки. Жаль, что всё закончилось так быстро, но за такой срок я осознал величие клуба и его болельщиков. Спасибо всем за эти годы.

В моей жизни время для нового испытания, но я навсегда оставлю в сердце привязанность и уважение тысяч болельщиков, которые поддерживали меня в важный момент моей карьеры. Спасибо за всё, «Коринтианс». До скорой встречи», — написал Ренан.

Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос должны перейти в «Зенит» в рамках обмена на Юри Алберто.