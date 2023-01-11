Скалони — о возможном выступлении Месси на ЧМ-2026: двери сборной всегда будут открыты

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о возможном выступлении нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года. Тогда аргентинскому форварду будет 39 лет.



«Думаю, многое будет зависеть от того, чего хочет Месси. Если он будет чувствовать себя хорошо, мы будем рады видеть его в команде. Двери всегда будут открыты. Когда он получает удовольствие на поле, это хорошо для команды», — приводит слова Скалони RMC Sport со ссылкой на Deporte Radio Calvia.

Напомним, Аргентина стала чемпионом мира на турнире, который прошёл в 2022 году в Катаре. В финальном матче сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 пен.). 35-летний Месси оформил дубль и забил 11-метровый удар в послематчевой серии. Форвард был признан лучшим футболистом турнира.