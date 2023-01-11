«ПСЖ» не будет устраивать чествование Месси на матче Лиги 1 в честь его победы на ЧМ-2022
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«ПСЖ» не будет устраивать чествования аргентинского нападающего клуба Лионеля Месси за его победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает Le Parisien.
Клуб считает достаточным приветствие, полученное Месси по возвращении в тренировочный центр на прошлой неделе, где ему устроили почётный коридор, а советник парижан по футбольным вопросам Луиш Кампуш вручил ему копию Кубка мира.
Кроме того, подчёркивается, что с финала ЧМ-2022 прошло уже три с половиной недели. Таким образом, церемонии для Месси перед предстоящей встречей французской Лиги 1 не будет. «ПСЖ» сыграет сегодня, 11 января, дома с «Анже». Стартовый свисток — в 23:00 мск.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира:
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