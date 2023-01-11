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«Панатинаикос» с Лодыгиным в составе всухую обыграл «Волос» в 1/8 финала Кубка Греции

«Панатинаикос» с Лодыгиным в составе всухую обыграл «Волос» в 1/8 финала Кубка Греции
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Сегодня, 11 января, на стадионе «Пантессалико» в Волосе прошёл ответный матч 1/8 финала Кубка Греции. Играли местный «Волос» и «Панатинаикос». Финальный свисток Ангелоса Ангелакиса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0. В первом матче «Панатинаикос» обыграл соперника 3:0.

Счёт в игре был открыт на 40-й минуте: точным ударом отметился полузащитник Адам Гнезда Черин. На 80-й минуте форвард Андраж Шпорар забил второй мяч своей команды, установив окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу «Панатинаикоса».

Отметим, что в воротах победившей команды весь матч отыграл российский вратарь Юрий Лодыгин. Он не играет в чемпионате Греции, и его последним матчем была как раз первая встреча с «Волосом» 15 декабря 2022 года.

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