«Панатинаикос» с Лодыгиным в составе всухую обыграл «Волос» в 1/8 финала Кубка Греции
Поделиться
Сегодня, 11 января, на стадионе «Пантессалико» в Волосе прошёл ответный матч 1/8 финала Кубка Греции. Играли местный «Волос» и «Панатинаикос». Финальный свисток Ангелоса Ангелакиса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0. В первом матче «Панатинаикос» обыграл соперника 3:0.
Счёт в игре был открыт на 40-й минуте: точным ударом отметился полузащитник Адам Гнезда Черин. На 80-й минуте форвард Андраж Шпорар забил второй мяч своей команды, установив окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу «Панатинаикоса».
Отметим, что в воротах победившей команды весь матч отыграл российский вратарь Юрий Лодыгин. Он не играет в чемпионате Греции, и его последним матчем была как раз первая встреча с «Волосом» 15 декабря 2022 года.
Комментарии
- 11 января 2023
-
20:12
-
20:10
-
20:03
-
20:02
-
20:00
-
19:45
-
19:40
-
19:28
-
19:26
-
19:24
-
19:15
-
19:13
-
19:11
-
19:07
-
19:01
-
18:59
-
18:51
-
18:44
-
18:30
-
18:22
-
18:21
-
18:11
-
18:06
-
18:05
-
18:05
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:36
-
17:35
-
17:28
-
17:28
-
17:18
-
17:14
Партнерский контент