«Панатинаикос» с Лодыгиным разгромил «Волос» в первом матче Кубка Греции

Завершился первый матч 1/8 финала Кубка Греции, в котором «Панатинаикос» на своём поле принимал «Волос». За домашний клуб выступает российский голкипер Юрий Лодыгин, который вышел в стартовом составе команды.

Хозяева долгое время не могли распечатать ворота гостей, несмотря на преимущество по владению и ударам. Это удалось сделать только на 45+6-й минуте, когда своей момент реализовал форвард Андраж Шпорар. На 59-й минуте «Панатинаикос» сумел укрепить своё преимущество благодаря голу хавбека Адама Гнезда. Через пять минут хозяева довели счёт до разгромного — забитый мяч на счету Беньямина Вербича. В итоге игра завершилась победой «Панатинаикоса» со счётом 3:0. Голкипер Юрий Лодыгин провёл на поле всю встречу.

Ответный матч 1/8 финала турнира состоится 10 января на домашнем стадионе «Волоса».