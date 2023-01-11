Виктор Гончаренко заявил, что Месси круче Марадоны

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко считает, что аргентинец Лионель Месси круче своего соотечественника Диего Марадоны.
«Месси подводил себя к чемпионату мира. Не секрет, что у него большое влияние на сборную в плане выбора состава: кого брать, а кого — не брать. Не просто так же Икарди не вызывают. Но, наверное, он имеет право на такое. Гвардиола рассказывал, что после одной из тренировок Месси сказал ему, что хочет всегда играть с Бускетсом в одной команде.
Скалони выстроил феноменальную Аргентину ― все игроки понимали, что за Месси надо бегать и отрабатывать. Гвардиола давно всё сказал: «Подстрой под Месси игру и никогда его не меняй».
Месси стал круче Марадоны. Всё-таки во времена Диего был другой футбол. Да, Марадона был наглее, в жизни всё попробовал: наркотики, богатство, девушки. Но всё равно по-футбольному Месси покруче», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Гончаренко читайте на «Чемпионате» завтра, 12 января.
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