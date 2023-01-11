Гончаренко высказался о присутствии президента «Урала» Иванова на скамейке запасных

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал присутствие президента команды Григория Иванова на скамейке запасных во время матчей.

«Иванов на лавке слышит и слушает наш тренерский штаб: какие замены мы делаем, какие стандартные положения и так далее. Он не слушает людей со стороны. Бывают президенты, которых накачивают непонятные люди, после чего они после одного неудачного матча начинают валить всё на тренера. Григорий Викторович же чётко понимает, что и как мы делали в каждой игре. Ему не надо даже нас расспрашивать, потому что он видит всё своими глазами.



Да, он эмоциональный человек, но ещё ни разу не было такого, чтобы я сказал ему: «Так не пойдёт». Он понимает, что есть он, есть я, а есть игра. Ну, может покричать на судью ― это максимум. Мне он вообще не мешает.



Почему ему это так важно? С ним это со времён мини-футбола. Любит находиться в гуще событий. Когда я сейчас пришёл в «Урал», мы с ним его нахождение на скамейке даже не обсуждали — я всё понимал. Может ли он дать совет? Нет. Он может спросить что-то нейтральное, но не больше. В тренировочный процесс он не влезает», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Полностью интервью с Гончаренко читайте на «Чемпионате» завтра, 12 января.