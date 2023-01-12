Дмитрий Хомуха: Промес усилил бы «Зенит», а Соболев не сильнее тех, кто есть в команде

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о словах Андрея Аршавина, ранее заявившего, что игроки «Спартака» Александр Соболев и Квинси Промес могли бы усилить нынешний состав «Зенита».
«Промес – хороший и качественный футболист, который делает разницу, – сказал Хомуха. – Он мог бы усилить команду. Что касается Соболева, то он не сильнее тех, кто сейчас находится в «Зените». Нужны ли эти футболисты „Зениту“ в ближайшее время? Надо смотреть на возраст. У Промеса нет никакой перспективы в «Зените», так как ему уже 31 год», — приводит слова Дмитрия Хомухи «РБ Спорт».
При этом Аршавин ранее заявил, что не стал бы брать кого-то из московского клуба в состав сине-бело-голубых. Напомним, Андрей занимает должность директора департамента развития молодёжного футбола «Зенита» по спортивным вопросам.
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