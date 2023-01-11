Аршавин: Соболев или Промес усилили бы «Зенит»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что футболисты московского «Спартака» Квинси Промес и Александр Соболев усилили бы «Зенит». В то же время Аршавин заявил, что не стал бы брать кого-то из московского клуба в состав сине-бело-голубых. Напомним, Андрей занимает должность директора департамента развития молодежного футбола «Зенита» по спортивным вопросам.

«Кого бы я забрал из «Спартака» в «Зенит»? Никого. Есть сильные футболисты, но зачем они нам? Думаю, тот же Соболев или Промес усилили бы «Зенит».



Почему у Бакаева не получается заиграть? Пока конкуренция высокая, он старается, но прошло мало времени. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Андрея Аршавина «РБ Спорт».