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Сычёв: России в любом случае нужно оставаться в Европе. Я верю в лучшее

Сычёв: России в любом случае нужно оставаться в Европе. Я верю в лучшее
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Бывший российский футболист Дмитрий Сычёв оценил идею перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) из европейской (УЕФА).

«Стоит ли России переходить в АФК из УЕФА? Это очень сложный и глобальный вопрос. Чтобы в нём разобраться, надо учитывать все нюансы. Но моё мнение: нужно в любом случае оставаться в Европе. Для России, её молодёжи и юношей конкуренция с европейскими клубами и сборными намного важнее, чтобы соответствовать высочайшему уровню развития. Потому что азиатский уровень — непростой для всей вертикали юношеского футбола.

Нужно ли нам ждать до упора решения УЕФА или действовать самим? Не знаю, но я верю в лучшее», — приводят слова Сычёва «Известия».

Напомним, в конце декабря 2022 года РФС создал специальную рабочую группу для изучения вопроса возможности перехода России в Азию в связи отстранением российских клубов и сборной от участия в официальных международных матчах.

Это тот момент, когда РФС заслуживает похвалы. И дело не только в выборе в пользу УЕФА Это тот момент, когда РФС заслуживает похвалы. И дело не только в выборе в пользу УЕФА
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