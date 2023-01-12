Сычёв: России в любом случае нужно оставаться в Европе. Я верю в лучшее

Бывший российский футболист Дмитрий Сычёв оценил идею перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) из европейской (УЕФА).
«Стоит ли России переходить в АФК из УЕФА? Это очень сложный и глобальный вопрос. Чтобы в нём разобраться, надо учитывать все нюансы. Но моё мнение: нужно в любом случае оставаться в Европе. Для России, её молодёжи и юношей конкуренция с европейскими клубами и сборными намного важнее, чтобы соответствовать высочайшему уровню развития. Потому что азиатский уровень — непростой для всей вертикали юношеского футбола.
Нужно ли нам ждать до упора решения УЕФА или действовать самим? Не знаю, но я верю в лучшее», — приводят слова Сычёва «Известия».
Напомним, в конце декабря 2022 года РФС создал специальную рабочую группу для изучения вопроса возможности перехода России в Азию в связи отстранением российских клубов и сборной от участия в официальных международных матчах.
- 12 января 2023
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