Это тот момент, когда РФС заслуживает похвалы. И дело не только в выборе в пользу УЕФА

«Мы пока света в конце тоннеля не видим. Возможность возврата в международные соревнования ― переход в Азию». Это фрагмент из выступления Александра Дюкова 23 декабря. Тогда казалось, что российский футбол вот-вот сменит направление и сделает шаг к смене УЕФА на АФК. Но за неделю ситуация резко изменилась, и теперь риторика президента РФС выглядит совсем иначе. И это хорошо.

Решение не переходить в Азию сейчас — мудрое. И дело не только в еврокубках

Мнения относительно возможного ухода из УЕФА могут быть разными, но важно понимать изначальный стимул. Россию отстранили от международного футбола весной, и в связи с баном наша сборная лишилась шансов отобраться на чемпионат мира в Катаре, а клубы — участия в еврокубках. Все эти турниры приносили российским командам деньги, внимание и преимущество при трансферах. И в одночасье всё пропало — иностранные футболисты ломанулись на выход, а большие соревнования остались только на телеэкране (и то не все).

Александр Дюков Фото: РИА Новости

Когда встал вопрос перехода в Азию, главный аргумент звучал примерно так: лучше играть, чем не играть, а АФК, вероятно, даст нам возможность отобраться на чемпионат мира. Но этот тезис слишком слаб, когда речь идёт о таком серьёзном решении. Ведь если вспоминать о клубах, то стартовать в азиатских турнирах раньше осени 2024-го мы не смогли бы, даже если бы вышли из УЕФА сегодня, а в Азии нас приняли.

Туманность перехода в УЕФА видна даже на примере ЧМ-2026, который Дюков не раз упоминал в своих речах. Во-первых, гарантий участия в квалификации как не было, так и нет, ведь за этот турнир отвечает ФИФА, которая и отстранила Россию (УЕФА и АФК здесь играют второстепенную роль). Во-вторых, отбор в Азии стартует в октябре 2023 года, в то время как в Европе — в марте 2025-го. Перспектива остаться в Европе в этом смысле неплохая, всё же впереди ещё больше года.

Очевидно, что глобальных проблем переход из одной конфедерации в другую не решит. Зато легко может испортить будущее одного из главных видов спорта в стране. Причина нынешних футбольных проблем лежит за пределами спорта, и это прекрасно осознают все стороны процесса. Логично, что и решаться изнутри они не могут. В силах РФС в данной ситуации только не сделать хуже — и пока союзу это удаётся.

РФС не сжигает мосты с УЕФА. И это ценнее, чем может показаться

Ключевая часть сегодняшнего выступления Дюкова — про работу с УЕФА. Из слов босса РФС становится ясно, что стороны не прекращают контактов и обсуждают все возможные способы сотрудничества. В том числе детский футбол, который может стать проводником к нашему возвращению в большие турниры. Дюков не просто так назвал это лучиком света.

Александр Дюков президент РФС Тот факт, что УЕФА продолжает помогать с детскими программами, ― лучик света, который позволяет рассчитывать на возможность договориться. Мы будем вести челночные переговоры. Пройдя по этому пути, мы потратим меньше времени, чем если просто сейчас перейдём в АФК.

РФС в данном случае — лицо российского футбола, и радует, что оно выглядит достойно. У союза есть чёткие цели и позиция, а также готовность общаться и сотрудничать. Работать с людьми, которые за неделю принимают судьбоносное решение на годы вперёд, футбольной Европе было бы гораздо сложнее. Вместо этого РФС взял паузу, ведёт переговоры и оценивает ситуацию. Никуда не спешит. В таких вопросах не должно быть места для эмоций, а резкий переход в Азию был бы как раз эмоциональным решением. Это тот случай, когда РФС заслуживает респекта.