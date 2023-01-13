Мантуан: все мысли — о второй звезде на эмблеме «Зенита». Хочу остаться в команде

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан заявил о желании помочь команде завоевать золото в текущем розыгрыше чемпионата России и остаться в санкт-петербуржском клубе по окончании аренды из «Коринтианса».
«В отпуске было круто. Провёл праздники в Бразилии, с семьёй и друзьями. Всё было хорошо. Замечательное время, классные каникулы. Был только в Бразилии. Очень соскучился по родине, поэтому был только дома.
Знаю про сделку «Зенита» и «Коринтианс» в целом. Но я с самого начала, когда ехал в «Зенит», ставил цель достойно провести этот сезон, помочь команде стать чемпионом. Мне кажется, в первой половине сезона удалось неплохо себя проявить. Надеюсь, во второй части смогу показать себя ещё лучше, и в конце мы отпразднуем титул. Сейчас все мысли об этом и второй звезде на эмблеме «Зенита». Конечно, хотелось бы остаться в «Зените», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».
Напомним, ранее Мантуан стал частью сделки по окончательному переходу нападающего Юри Алберто из «Зенита» в «Коринтианс». Полузащитник проведёт в Санкт-Петербурге концовку текущего сезона. Мантуан отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей в 18 сыгранных матчах.
- 13 января 2023
-
15:05
-
14:58
-
14:55
-
14:54
-
14:40
-
14:40
-
14:37
-
14:37
-
14:28
-
14:17
-
14:01
-
14:00
-
13:50
-
13:47
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:34
-
13:10
-
13:08
-
13:07
-
12:56
-
12:47
-
12:45
-
12:45
-
12:29
-
12:17
-
12:10
-
12:06
-
11:54
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:31
-
11:20