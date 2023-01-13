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Мантуан: все мысли — о второй звезде на эмблеме «Зенита». Хочу остаться в команде

Мантуан: все мысли — о второй звезде на эмблеме «Зенита». Хочу остаться в команде
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан заявил о желании помочь команде завоевать золото в текущем розыгрыше чемпионата России и остаться в санкт-петербуржском клубе по окончании аренды из «Коринтианса».

«В отпуске было круто. Провёл праздники в Бразилии, с семьёй и друзьями. Всё было хорошо. Замечательное время, классные каникулы. Был только в Бразилии. Очень соскучился по родине, поэтому был только дома.

Знаю про сделку «Зенита» и «Коринтианс» в целом. Но я с самого начала, когда ехал в «Зенит», ставил цель достойно провести этот сезон, помочь команде стать чемпионом. Мне кажется, в первой половине сезона удалось неплохо себя проявить. Надеюсь, во второй части смогу показать себя ещё лучше, и в конце мы отпразднуем титул. Сейчас все мысли об этом и второй звезде на эмблеме «Зенита». Конечно, хотелось бы остаться в «Зените», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».

Напомним, ранее Мантуан стал частью сделки по окончательному переходу нападающего Юри Алберто из «Зенита» в «Коринтианс». Полузащитник проведёт в Санкт-Петербурге концовку текущего сезона. Мантуан отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей в 18 сыгранных матчах.

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