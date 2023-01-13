«Зенит» объявил о продлении контракта с двумя воспитанниками академии

«Зенит» на своём официальном сайте объявил о продлении контрактов с воспитанниками своей академии — Алексеем Барановским и Данилой Козловым.

«Воспитанники «Газпром»-Академии, а также лучшие игроки 2005 года рождения продлили свои соглашения до лета 2026 года. Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Алексея и Данилу с обновленными соглашениями и желает покорения новых спортивных вершин в составе сине-бело-голубых!» — написала пресс-служба петербургского клуба.

В нынешнем сезоне Данила Козлов провёл за молодёжку «Зенита» 18 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Футболист заигран за юношескую сборную России (21 матч, 8 голов). Алексей Барановский в свою очередь провёл за молодёжный состав сине-бело-голубых 11 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. На его счету также 20 матчей за юношескую сборную России и 8 голов.