«Зенит» объявил о продлении контракта с двумя воспитанниками академии

«Зенит» на своём официальном сайте объявил о продлении контрактов с воспитанниками своей академии — Алексеем Барановским и Данилой Козловым.
«Воспитанники «Газпром»-Академии, а также лучшие игроки 2005 года рождения продлили свои соглашения до лета 2026 года. Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Алексея и Данилу с обновленными соглашениями и желает покорения новых спортивных вершин в составе сине-бело-голубых!» — написала пресс-служба петербургского клуба.
В нынешнем сезоне Данила Козлов провёл за молодёжку «Зенита» 18 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Футболист заигран за юношескую сборную России (21 матч, 8 голов). Алексей Барановский в свою очередь провёл за молодёжный состав сине-бело-голубых 11 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. На его счету также 20 матчей за юношескую сборную России и 8 голов.
- 13 января 2023
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