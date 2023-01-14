Саудовские «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» хотят подписать Месси летом свободным агентом

К аргентинскому нападающему Лионелю Месси проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.
На 35-летнего футболиста «ПСЖ» претендуют «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад», сообщает Marca.
Оба клуба, как отмечается, готовы платить Месси € 350 млн за сезон. Но для этого они намерены обратиться к властям страны за финансовой помощью.
При этом оба клуба пока находятся под санкциями ФИФА и не могут подписать контракт до следующего лета из-за нарушений в различных операциях.
Напомним, Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.
У Месси истекает контрактное соглашение с парижским клубом летом этого года.
Какие рекорды Роналду может побить Месси:
- 14 января 2023
-
02:51
-
02:50
-
02:50
-
02:48
-
02:39
-
02:26
-
02:20
-
02:12
-
02:05
-
01:59
-
01:56
-
01:52
-
01:51
-
01:45
-
01:38
-
01:02
-
00:58
-
00:55
-
00:43
-
00:39
-
00:21
-
00:05
-
00:01
- 13 января 2023
-
23:58
-
23:49
-
23:48
-
23:44
-
23:36
-
23:33
-
23:20
-
23:20
-
23:18
-
23:05
-
22:54
-
22:40