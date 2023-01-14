Саудовские «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» хотят подписать Месси летом свободным агентом

К аргентинскому нападающему Лионелю Месси проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.



На 35-летнего футболиста «ПСЖ» претендуют «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад», сообщает Marca.



Оба клуба, как отмечается, готовы платить Месси € 350 млн за сезон. Но для этого они намерены обратиться к властям страны за финансовой помощью.



При этом оба клуба пока находятся под санкциями ФИФА и не могут подписать контракт до следующего лета из-за нарушений в различных операциях.



Напомним, Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон.



У Месси истекает контрактное соглашение с парижским клубом летом этого года.

Какие рекорды Роналду может побить Месси: