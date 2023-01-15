«Торино» с Миранчуком проиграл «Специи», «Болонья» обыграла «Удинезе»

Завершился матч итальянской Серии А, в котором «Торино» принимал «Специю». Команды встречались на стадионе «Олимпико ди Торино». Финальный свисток главного арбитра Давиде Герсини зафиксировал победу гостей со счётом 1:0.
Единственный гол на 28-й минуте забил форвард «Специи» Мбала Н'Зола, который реализовал пенальти.
Российский форвард Алексей Миранчук провёл на поле 67 минут, его заменил Неманья Радоньич.
В активе «Торино» по-прежнему 23 очка, команда упустила шанс обойти «Фиорентину» и осталась на 10-й позиции в турнирной таблице.
Победа позволила «Специи» обойти «Сассуоло» и оторваться от «Сампдории», которая располагается в зоне вылета, на 18-й позиции, на девять очков.
Туринцы в следующем матче Серии А встретятся с «Фиорентиной», «Специя» — с «Ромой».
В другом матче игрового дня «Болонья» на выезде обыграла «Удинезе» со счётом 2:1.
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