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«Торино» с Миранчуком проиграл «Специи», «Болонья» обыграла «Удинезе»

«Торино» с Миранчуком проиграл «Специи», «Болонья» обыграла «Удинезе»
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Завершился матч итальянской Серии А, в котором «Торино» принимал «Специю». Команды встречались на стадионе «Олимпико ди Торино». Финальный свисток главного арбитра Давиде Герсини зафиксировал победу гостей со счётом 1:0.

Единственный гол на 28-й минуте забил форвард «Специи» Мбала Н'Зола, который реализовал пенальти.

Российский форвард Алексей Миранчук провёл на поле 67 минут, его заменил Неманья Радоньич.

В активе «Торино» по-прежнему 23 очка, команда упустила шанс обойти «Фиорентину» и осталась на 10-й позиции в турнирной таблице.

Победа позволила «Специи» обойти «Сассуоло» и оторваться от «Сампдории», которая располагается в зоне вылета, на 18-й позиции, на девять очков.

Туринцы в следующем матче Серии А встретятся с «Фиорентиной», «Специя» — с «Ромой».

Италия - Серия А. 18-й тур
15 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 1
Специя
Специя
0:1 Н'Зола – 28'

В другом матче игрового дня «Болонья» на выезде обыграла «Удинезе» со счётом 2:1.

Италия - Серия А. 18-й тур
15 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 2
Болонья
Болонья
1:0 Бету – 10'   1:1 Сансоне – 59'   1:2 Пош – 80'
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