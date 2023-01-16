В последних шести матчах «Ренн» трижды обыграл «ПСЖ». У парижан — лишь две победы
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Вчера, 15 января, на стадионе «Роазон Парк» в Ренне прошёл матч 19-го тура чемпионата Франции. Играли местный «Ренн» и «ПСЖ». Финальный свисток Бенуа Бастьена зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0. За последние шесть очных встреч «Ренн» трижды обыграл своего соперника. У «ПСЖ» две победы при одной ничьей.
«ПСЖ» с 47 очками в 19 матчах чемпионата Франции остаётся на первой строчке турнирной таблицы. «Ланс», идущий на второй строчке, сократил отставание на три очка. У «Ренна» 37 очков и пятая позиция.
В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Реймсом» 29 января. «Ренн» ожидает матч с «Лорьяном» 27 января. Перед этим обе команды проведут матчи в Кубке Франции.
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