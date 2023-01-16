«ПСЖ» устроил сенсацию! Не помог даже отдохнувший Мбаппе

В 19-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» отправился на выезд к «Ренну». Первый тайм прошёл за преимуществом хозяев. «Ренн» много атаковал, нанёс четыре удара в створ и победил. Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье выпустил с первых минут в атаке Уго Экитике, Неймара и Лионеля Месси, но эта троица не создала никакой угрозы воротам Стива Манданда.

Через десять минут после начала второго тайма Кристоф Галтье решился на перестановки – на поле появились Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими, отдыхавшие недавно в США. Они заменили Уго Экитике и Норди Мукиэле и добавили остроты в атаке. Но это уже случилось после подарка «Ренна». На 65-й минуте хозяева открыли счёт усилиями Амари Траоре – 1:0. Полузащитник получил классную передачу от Адриена Трюффера в штрафной площади, быстро развернулся и пробил мимо Джанлуиджи Доннаруммы.

«Ренн» — «ПСЖ» — 1:0 Фото: «Ренн»

В середине тайма Галтье выпустил на поле Карлоса Солера и Фабиана Руиса, а за восемь минут до конца матча – Ренату Саншеша. Их присутствие никак не изменило счёт, не говоря уже о ходе игры. За 90 минут встречи «ПСЖ» нанёс всего один удар в створ. Ближе всего к голу был Килиан Мбаппе, но, выйдя один на один с вратарём, он пробил выше. А ведь мог голом отметить свой 300-й матч на клубном уровне.

На последней добавленной минуте отличиться могли обе команды, но ни в одном из случаев удары не достигли цели. «ПСЖ» проиграл со счётом 0:1 – и теперь расстояние между парижанами и «Лансом» сократилось до трёх очков. Накануне, 14 января, главные преследователи звёздного клуба победили «Осер» (1:0). Единственный игрок из «ПСЖ», кто может занести эту игру себе в актив, это Уоррен Заир-Эмери. Полузащитник стал самым молодым футболистом в истории клуба, который вышел в стартовом составе. Француз появился на поле в возрасте 16 лет и 330 дней.