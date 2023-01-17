Лукин: Дивеев уедет в Серию А, возьмёт там капитанскую повязку и будет руководить

Молодой защитник московского ЦСКА Матвей Лукин оценил перспективу переезда в итальянскую Серию А своего одноклубника Игоря Дивеева.

«Заиграл бы Дивеев в Италии, куда его сватают? Конечно! Бийол уехал и сейчас в старте «Удинезе», как и Бекао. Дивей уедет, возьмёт капитанскую повязку и будет там руководить. Верю в Игоря»,— приводит слова Матвея Лукина Sport24.

Напомним, Игорь Дивеев провёл за армейцев 10 матчей в текущем сезоне РПЛ, забил один гол и стал автором одной результативной передачи. ЦСКА после 17 туров имеет в активе 29 очков и занимает пятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Ранее в СМИ появлялась информация, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев интересен четырём клубам итальянской Серии А — «Фиорентине», «Салернитане», «Лацио» и «Сампдории».