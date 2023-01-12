Виктор Гончаренко: сейчас хочу, чтобы Сафонов, Сперцян, Дивеев перешли в другой чемпионат
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказал пожелание о переходах российских игроков в зарубежные чемпионаты.
«Мне бы очень хотелось, чтобы и Акинфеев уехал в своё время. Я бы на него, к примеру, в «Милане» бы с удовольствием посмотрел. Сейчас хочу, чтобы Сафонов, Сперцян, Дивеев перешли в другой чемпионат. Пиняев туда же ― Сергей сейчас очень яркое и светлое пятно. Для своего возраста он очень здраво говорит, понимает, что от него требует тренер. Очень здорово оценивает ситуацию. Для своего роста и данных он очень классно ведёт единоборства. Всё остальное тоже на высоком уровне», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»:
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- 12 января 2023
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