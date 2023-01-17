Объявлено расписание Зимнего кубка РПЛ
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Объявлено расписание Winline Зимнего кубка РПЛ — товарищеского турнира, который пройдёт в ОАЭ со 2 по 11 февраля.
1 тур
2 февраля (четверг)
- 19:30 мск. «Ростов» – «Спартак»
3 февраля (пятница)
- 19:30 мск. «Краснодар» – «Сочи»
2-й тур
6 февраля (понедельник)
- 17:00 мск. «Сочи» – «Ростов»
- 20:00 мск. «Краснодар» – «Спартак»
3-й тур
10 февраля (пятница)
- 19:00 мск. «Спартак» – «Сочи»
11 февраля (суббота)
- 20:00 мск. «Ростов» – «Краснодар»
Напомним, Российская Премьер-Лига сезона-2022/2023 возобновится 3 марта. После 17 туров турнирную таблицу чемпионата страны возглавляет «Зенит» — команда Сергея Семака набрала 42 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).
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