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Объявлено расписание Зимнего кубка РПЛ

Объявлено расписание Зимнего кубка РПЛ
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Объявлено расписание Winline Зимнего кубка РПЛ — товарищеского турнира, который пройдёт в ОАЭ со 2 по 11 февраля.

1 тур

2 февраля (четверг)

  • 19:30 мск. «Ростов» – «Спартак»

3 февраля (пятница)

  • 19:30 мск. «Краснодар» – «Сочи»

2-й тур

6 февраля (понедельник)

  • 17:00 мск. «Сочи» – «Ростов»
  • 20:00 мск. «Краснодар» – «Спартак»

3-й тур

10 февраля (пятница)

  • 19:00 мск. «Спартак» – «Сочи»

11 февраля (суббота)

  • 20:00 мск.  «Ростов» – «Краснодар»

Напомним, Российская Премьер-Лига сезона-2022/2023 возобновится 3 марта. После 17 туров турнирную таблицу чемпионата страны возглавляет «Зенит» — команда Сергея Семака набрала 42 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).

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