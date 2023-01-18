Глеб заявил, что лидерство «Арсенала» в АПЛ не является сюрпризом

Экс-игрок «Арсенала» Александр Глеб высказался о текущем лидерстве лондонской команды в чемпионате Англии по футболу. Белорус выступал за «канониров» с 2005 по 2008 год.
«Судя по тому, как они играют, и какой красивый, результативный футбол показывают, то они могут удержать лидерство. Я не ожидал, что будет вот такой отрыв, уверенно они идут первыми, доминируют практически в каждой игре. Не сказал бы, что это сюрприз, но здесь большая заслуга руководства команды, что доверили тренеру. И заслуга Артеты, он создал классную команду. Артета начал создавать команду не сегодня, ребята уже бились в предыдущих сезонах, набрались опыта и вот сейчас идеально совпало. Я уверен, что они смогут держаться до конца сезона, но как будет, трудно предсказать, потому что английский футбол — непредсказуемый. Но как они идут к своей цели, не вызывает никаких вопросов, что может что-то измениться.
Артета набрался опыта, поработал с сильными специалистами, у него есть своё видение. Он изначально начал работать с молодыми игроками, подбирал футболистов под свой стиль и рисунок, это дало результат. Молодцы руководители, что дали время на это, потому что в прошлых сезонах играли неубедительно. Следующий матч против «Манчестер Юнайтед — если выиграют отрыв будет расти, матч за шесть очков будет», — приводит слова Глеба Metaratings.ru.
В следующем туре АПЛ «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне сразится с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 22 января. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Подопечные Микеля Артеты занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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