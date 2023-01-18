Тен Хаг — о Люке Шоу: он лидер и пример того, как побеждать в больших матчах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о своём крайнем левом защитнике Люке Шоу.

«Мне нравится, что он такой честный. После 2-го тура он не играл и сказал: «Я всё понимаю, я не показываю нужный уровень». Но с первого дня предсезонной подготовки он очень усердно работал, и вы можете видеть, когда у него правильный подход, он лучший футболист. И не имею в виду только как командный игрок, он лидер. Он продемонстрировал много важных качеств. Он является примером в данный момент, демонстрируя и свои навыки, и физическую силу, и менталитет.

Он пример того, как побеждать в больших играх. Я очень доволен его развитием. Думаю, что он был потрясающим как на позиции центрального полузащитника, так и на левом фланге защиты. Он замечательный игрок и важная личность для раздевалки», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Новость по теме «Манчестер Юнайтед» нацелился продлить контракт с Гарначо

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду: