Источник: Томас Тухель хочет возглавить «Тоттенхэм» в случае ухода Антонио Конте

Бывший главный тренер «ПСЖ» и «Челси» Томас Тухель готов возглавить лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщает издание Evening Standard.
По информации источника, Тухель, которому понравилось жить в Лондоне за время работы в «Челси», будет заинтересован в работе в «Тоттенхэме», если нынешний главный тренер «шпор» Антонио Конте не продлит свой истекающий летом 2023 года контракт.
49-летний Тухель остаётся без работы после того, как был уволен из «Челси» в начале сентября 2022 года после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов (0:1). Ранее сообщалось, что немецкий специалист хотел возглавить сборную Англии, однако англичане продлили контракт с главным тренером Гаретом Саутгейтом. Помимо «Тоттенхэма», Тухель может быть заинтересован в работе в испанской Примере, так как занимается изучением испанского языка.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный:
- 18 января 2023
-
20:00
-
19:55
-
19:39
-
19:35
-
19:32
-
19:28
-
19:24
-
19:09
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:49
-
18:41
-
18:33
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:12
-
18:10
-
18:06
-
18:00
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:45
-
17:45
-
17:33
-
17:30
-
17:24
-
17:21
-
17:18
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:44