Источник: Томас Тухель хочет возглавить «Тоттенхэм» в случае ухода Антонио Конте

Бывший главный тренер «ПСЖ» и «Челси» Томас Тухель готов возглавить лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщает издание Evening Standard.

По информации источника, Тухель, которому понравилось жить в Лондоне за время работы в «Челси», будет заинтересован в работе в «Тоттенхэме», если нынешний главный тренер «шпор» Антонио Конте не продлит свой истекающий летом 2023 года контракт.

49-летний Тухель остаётся без работы после того, как был уволен из «Челси» в начале сентября 2022 года после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов (0:1). Ранее сообщалось, что немецкий специалист хотел возглавить сборную Англии, однако англичане продлили контракт с главным тренером Гаретом Саутгейтом. Помимо «Тоттенхэма», Тухель может быть заинтересован в работе в испанской Примере, так как занимается изучением испанского языка.

Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный: