«Арис» с Кокориным на поле уступил АПОЭЛу и вылетел из Кубка Кипра

Сегодня, 18 января, состоялся матч, в котором в рамках Кубка Кипра встретились «Арис» Лимасол и АПОЭЛ. Российский нападающий команды Алексея Шпилевского Александр Кокорин начал матч на скамейке запасных, однако появился на поле во втором тайме. Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу АПОЭЛа.

На 18-й минуте счёт в игре открыл «Арис». Мариуш Стемпиньски подловил линию обороны хозяев на неудачном создании «оффсайдной ловушки», убежал один на один с вратарём, после чего красиво его переиграл. На 27-й минуте игроки АПОЭЛа сравняли счёт в матче. После этого игроки АПОЭЛа трижды поразили ворота соперника, на 92-й минуте Боаки сократил разницу в счёте.

АЕК набрал 44 очка в 19 матчах чемпионата Кипра и возглавил турнирную таблицу. «Арис» (34) – на четвёртом месте. «АПОЭЛ» (43) располагается на второй строчке в чемпионате.