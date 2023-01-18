Кузяев: Мбаппе может стать вторым Месси. По аргентинцу видно, что он на другом уровне

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев заявил, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может выйти на тот же уровень, что и его одноклубник нападающий Лионель Месси, а также поделился воспоминаниями от матча с Аргентиной.
«Почему болел за Францию в финале чемпионата мира в Катаре? Импонирует эта команда, нравится Килиан Мбаппе, его манера игры. Быстрый, взрывной футболист — выдал шедевральную игру в финале.
Он может стать вторым Месси, предпосылки есть. Кстати, я однажды играл против Месси — и это нечто. У нас был товарищеский (сборной России. — Прим. «Чемпионата»), хотя, простите, контрольный, матч в 2017-м, открытие обновлённых «Лужников». Месси не включался на сто процентов, но даже так было видно, что он находится на другом уровне.
Сыграли достойно, но, к сожалению, пропустили в концовке и проиграли 0:1. Но эмоции получили классные.
Что ещё помню из матча против Месси? Я играл в центре полузащиты. Месси выступал на любимой позиции «десятки», и часто получалось, что действовали друг против друга. Пытался отобрать у него мяч, и вроде ни разу не получилось (смеётся). Один раз сфолил на нем, и всё», — приводит слова Кузяева официальный сайт «Зенита».
Месси и Мбаппе встретились в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Победу одержала Аргентина Месси, обыграв Францию Мбаппе в серии пенальти. Аргентинец был признан лучшим игроком турнира, француз стал лучшим бомбардиром.
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