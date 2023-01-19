Бышовец — о трансфере Баринова в «Бешикташ»: в «Локомотиве» проблемы, ему место здесь

Бывший наставник нескольких российских клубов Анатолий Бышовец поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.

«Я рад, что слухи отправляют Баринова в Турцию, а не дальше. Думаю, ему место у нас, в «Локомотиве», который испытывает очень большие проблемы. Не знаю, насколько это будет интересно капитану команды переходить в турецкий клуб. Говорить о Турции как о Европе можно, но с очень большой натяжкой», — приводит слова Бышовца Vprognoze.ru.

Баринов провёл за «Локомотив» 20 матчей во всех турнирах. На его счету один гол и одна результативная передача.

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