18-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Болтон» на правах аренды

«Болтон» арендовал нападающего «Манчестер Юнайтед» Шолу Шоретире. Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«После игры с молодёжной командой «Болтона» в Премьер-лиге-2 я узнал, что у клуба есть интерес ко мне, и был очень рад, потому что это отличная возможность. Приехав сюда в 18 лет, я буду играть в настоящий мужской футбол, а это именно то, что мне было нужно. Надеюсь, мне будут доверять здесь, и моя аренда пройдёт хорошо.
Для меня «Болтон» связан с Премьер-лигой, и я надеюсь, что в следующем сезоне клуб выйдет в Чемпионшип. Сейчас команда находится в хорошем положении, чтобы подниматься, я следил за её матчами, что делает мой переход сюда ещё более волнующим. Я хочу помочь команде продолжать побеждать и делать для этого всё, что в моих силах», — сказал Шоретире.
Фото: ФК «Болтон»
«Болтон» занимает пятое место в турнирной таблице английской Лиги 1, набрав 44 очка после 26 матчей.
Видео: Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема
- 20 января 2023
-
11:35
-
11:30
-
11:24
-
11:18
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:47
-
10:44
-
10:42
-
10:34
-
10:30
-
10:28
-
10:17
-
10:13
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:43
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:24
-
09:22
-
09:13
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:05
-
07:17
-
06:46
-
06:36
-
06:31