Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

18-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Болтон» на правах аренды

18-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Болтон» на правах аренды
Комментарии

«Болтон» арендовал нападающего «Манчестер Юнайтед» Шолу Шоретире. Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«После игры с молодёжной командой «Болтона» в Премьер-лиге-2 я узнал, что у клуба есть интерес ко мне, и был очень рад, потому что это отличная возможность. Приехав сюда в 18 лет, я буду играть в настоящий мужской футбол, а это именно то, что мне было нужно. Надеюсь, мне будут доверять здесь, и моя аренда пройдёт хорошо.

Для меня «Болтон» связан с Премьер-лигой, и я надеюсь, что в следующем сезоне клуб выйдет в Чемпионшип. Сейчас команда находится в хорошем положении, чтобы подниматься, я следил за её матчами, что делает мой переход сюда ещё более волнующим. Я хочу помочь команде продолжать побеждать и делать для этого всё, что в моих силах», — сказал Шоретире.

Фото: ФК «Болтон»

«Болтон» занимает пятое место в турнирной таблице английской Лиги 1, набрав 44 очка после 26 матчей.

«Манчестер Юнайтед» снова хочет игроков «Аякса». Тен Хагу нужны сразу трое! «Манчестер Юнайтед» снова хочет игроков «Аякса». Тен Хагу нужны сразу трое!

Видео: Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023