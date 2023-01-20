18-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Болтон» на правах аренды

«Болтон» арендовал нападающего «Манчестер Юнайтед» Шолу Шоретире. Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«После игры с молодёжной командой «Болтона» в Премьер-лиге-2 я узнал, что у клуба есть интерес ко мне, и был очень рад, потому что это отличная возможность. Приехав сюда в 18 лет, я буду играть в настоящий мужской футбол, а это именно то, что мне было нужно. Надеюсь, мне будут доверять здесь, и моя аренда пройдёт хорошо.



Для меня «Болтон» связан с Премьер-лигой, и я надеюсь, что в следующем сезоне клуб выйдет в Чемпионшип. Сейчас команда находится в хорошем положении, чтобы подниматься, я следил за её матчами, что делает мой переход сюда ещё более волнующим. Я хочу помочь команде продолжать побеждать и делать для этого всё, что в моих силах», — сказал Шоретире.

Фото: ФК «Болтон»

«Болтон» занимает пятое место в турнирной таблице английской Лиги 1, набрав 44 очка после 26 матчей.

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