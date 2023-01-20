«Пари Нижний Новгород» уступил узбекскому «Навбахору» в контрольном матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и узбекский «Навбахор». Российский клуб проиграл со счётом 0:1. Единственный гол в матче забил Шохруз Норхонов на 16-й минуте. «Навбахор» завершил последний сезон Суперлиги Узбекистана на втором месте в турнирной таблице.

Нижегородцы провели таймы двумя разными составами.

Первый тайм: Нигматуллин, Александров, Масоэро, Гоцук, Набиуллин, Рыбчинский, Майга, Калинский, Кротов, Яковлев, Янсане.

Второй тайм: Гойло, Корнюшин, Масоэро, Пенчиков, Берковский, Михайлов, Шильцов, Жигулёв, Севикян, Сулейманов, Юлдошев.

Эта встреча стала первым матчем нижегородцев на зимних сборах. Игра с венгерским «Тисакечке», запланированная на среду, 18 января, была отменена. Позднее «Пари Нижний Новгород» проведёт ещё два тренировочных сбора в Белеке (Турция).