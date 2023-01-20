С «Ювентуса» сняли 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций

Федеральный апелляционный суд Италии принял решение снять с «Ювентуса» 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций. Об этом сообщает Corriere dello Sport. Туринский клуб опустился на 11-е место в турнирной таблице Серии А. До этого «старая синьора» располагалась на третьей строчке в турнире.

Прокурор ранее попросил снять с «зебр» девять очков, но федеральный суд решил лишить команду Массимилиано Аллегри 15 очков. В финансовых преступлениях также обвинили другие итальянские команды: «Сампдорию», «Эмполи», «Дженоа», «Парму», «Пизу», «Пескару» и «Новару».

«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии. Видеоролик:

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