«Хотели подложить свинью». Гранат — об отказе играть с российскими клубами на сборах

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат высказался о решении болгарского клуба «Левски» отказаться от товарищеских матчей с российскими командами на сборах.

«Я не удивлюсь, если у них раньше был такой план: наметили матч, а потом хотели подложить свинью. Ничего удивительного. Для меня это ненормально», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее «Левски» сообщил об отмене товарищеских матчей с московским «Спартаком» 22 января и «Уралом» 31 января. Игра «Левски» с «Краснодаром», которая должна была пройти 17 января, была отменена российской командой без объяснения причин. Позже стало известно, что болгарский клуб отказался играть в этих встречах из-за общественного давления, прежде всего со стороны болельщиков.