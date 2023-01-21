Стало известно, почему болгарский «Левски» отказался играть с российскими клубами

Футбольный клуб «Урал» в своём уведомлении об отмене товарищеского матча с болгарским «Левски» раскрыл причины отказа болгар от игры с российскими клубами. Такое решение было принято из-за общественного давления на «Левски», прежде всего со стороны болельщиков болгарской команды.
«Контрольный матч с «Левски» в Дубае не состоится. Он отменён по не зависящим от «Урала» обстоятельствам.
Игра должна была пройти на тренировочном сборе 31 января, однако болгарская команда уведомила нас о том, что матч не состоится.
В официальном письме сказано, что встреча в Дубае отменяется «из-за общественного давления на «Левски», прежде всего со стороны болельщиков».
Команда из Софии просит с пониманием отнестись к её решению и выражает надежду на то, что обязательно встретится с «Уралом» на футбольном поле в будущем», — говорится в официальном заявлении «Урала».
Ранее «Левски» сообщил об отмене товарищеских матчей с московским «Спартаком» 22 января и «Уралом» 31 января.
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