Андрей Мостовой — о музыке Барриоса: он приходит с тренировки — у меня стены трясутся

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о колумбийском футболисте Вильмаре Барриосе.
«Вообще Кучо (прозвище Барриоса в «Зените». — Прим. «Чемпионата») очень весёлый. Кроме того, чувствуется, когда человек честный и открытый, за правду. И говорит всё как есть, ничего не скрывая. Мне это очень нравится в людях. Ещё он, конечно, очень смешной. Заводила, можно сказать, душа раздевалки. Плюс в ней мы рядом сидим, всегда вместе, всё обсуждаем.
Барриос приходит на тренировки с колонкой? Опять же, проблема! Я живу в соседнем номере. Он приходит с тренировки — у меня стены трясутся. Может затопить или сломать эту его колонку (улыбается)?
Но вообще он и дома в Питере в раздевалке всегда музыку ставит. Репертуар, конечно, так себе. Нет, в целом хороший, но когда Кучо включает свою эту однотипную историю с одним и тем же словом в песне на протяжении трёх минут…» — приводит слова Мостового «Матч ТВ».
- 21 января 2023
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