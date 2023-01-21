Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой — о музыке Барриоса: он приходит с тренировки — у меня стены трясутся

Андрей Мостовой — о музыке Барриоса: он приходит с тренировки — у меня стены трясутся
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о колумбийском футболисте Вильмаре Барриосе.

«Вообще Кучо (прозвище Барриоса в «Зените». — Прим. «Чемпионата») очень весёлый. Кроме того, чувствуется, когда человек честный и открытый, за правду. И говорит всё как есть, ничего не скрывая. Мне это очень нравится в людях. Ещё он, конечно, очень смешной. Заводила, можно сказать, душа раздевалки. Плюс в ней мы рядом сидим, всегда вместе, всё обсуждаем.

Барриос приходит на тренировки с колонкой? Опять же, проблема! Я живу в соседнем номере. Он приходит с тренировки — у меня стены трясутся. Может затопить или сломать эту его колонку (улыбается)?

Но вообще он и дома в Питере в раздевалке всегда музыку ставит. Репертуар, конечно, так себе. Нет, в целом хороший, но когда Кучо включает свою эту однотипную историю с одним и тем же словом в песне на протяжении трёх минут…» — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Новость по теме
Медведев: состав «Зенита» укомплектован. Дефицитных позиций у нас нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023