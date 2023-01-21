Медведев: состав «Зенита» укомплектован. Дефицитных позиций у нас нет

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в клубе довольны текущим составом основной команды и не планируют делать какие-либо приобретения, продолжая рассматривать при этом различные возможности усиления в будущем.

«Мы продолжаем рассматривать возможности усиления нашей команды. Мы видим это не только в рамках зимнего трансферного окна, но и летнего. Пока никакой конкретики не могу сообщить. У нас укомплектованная команда, каких-то дефицитных позиций, требующих немедленного наполнения, у нас нет.

Можно ли сказать, что если новички и будут, то для усиления конкуренции? Это именно так. Мы довольны всеми футболистами, которые сейчас находятся на сборе.

К нам присоединились игроки из «Зенита-2» и молодёжной команды, есть очень перспективные ребята. В первую очередь отметил бы Данилу Козлова, который, на мой взгляд, находится на подходе к основному составу. Посмотрим, как он себя проявит во время сборов», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 17 сыгранных туров, набрав 42 очка и опережая ближайшего преследователя на шесть очков.