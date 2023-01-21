Медведев: состав «Зенита» укомплектован. Дефицитных позиций у нас нет

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в клубе довольны текущим составом основной команды и не планируют делать какие-либо приобретения, продолжая рассматривать при этом различные возможности усиления в будущем.
«Мы продолжаем рассматривать возможности усиления нашей команды. Мы видим это не только в рамках зимнего трансферного окна, но и летнего. Пока никакой конкретики не могу сообщить. У нас укомплектованная команда, каких-то дефицитных позиций, требующих немедленного наполнения, у нас нет.
Можно ли сказать, что если новички и будут, то для усиления конкуренции? Это именно так. Мы довольны всеми футболистами, которые сейчас находятся на сборе.
К нам присоединились игроки из «Зенита-2» и молодёжной команды, есть очень перспективные ребята. В первую очередь отметил бы Данилу Козлова, который, на мой взгляд, находится на подходе к основному составу. Посмотрим, как он себя проявит во время сборов», — приводит слова Медведева ТАСС.
«Зенит» лидирует в РПЛ после 17 сыгранных туров, набрав 42 очка и опережая ближайшего преследователя на шесть очков.
- 21 января 2023
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:30
-
13:18
-
13:13
-
13:01
-
12:59
-
12:58
-
12:45
-
12:43
-
12:35
-
12:30
-
12:30
-
12:26
-
12:20
-
12:10
-
12:08
-
12:02
-
12:00
-
11:48
-
11:44
-
11:27
-
11:26
-
11:19
-
11:00
-
10:59
-
10:58
-
10:45
-
10:38
-
10:33
-
10:30
-
10:27
-
10:23
-
10:12